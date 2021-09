ECCELLENZA Il Victor San Marino attende la Valsanterno Prima casalinga in campionato per i biancazzurri, sin qui sempre vincenti.

L'esordio assoluto, l'esordio in casa – in Coppa – e ora l'esordio ad Acquaviva pure in campionato. Il giro di prime del Victor San Marino prosegue con la Valsanterno, formazione che bazzica l'Eccellenza da un paio d'anni e a sua volta in cerca di un battesimo, quello del risultato a favore. Sin qui solo ko per gli imolesi, 1-0 col Diegaro in campionato e soprattutto un pesante 5-1 interno in Coppa col Medicina Fossatone.

L'esatto opposto dei biancazzurri, partiti coi successi sull'Alfonsine e sul Pietracuta. Tre reti, due su rigore e una su punizione: e chissà che non sia l'occasione per un'altra prima, per quel gol su azione che tuttora latita. Ancora fuori Gaudenzi – infortunatosi alla caviglia nel procurare il rigore contro l'Alfonsine – mentre rispetto al mercoledì di coppa rientra Zabre, che ha scontato la squalifica. "C'è Argenziano leggermente influenzato - spiega il tecnico del Victor Gianni D'Amore - niente di che, sarà a riposo. Gli altri sono tutti disponibili".





