Il Victor San Marino batte 3 a 0 la Primavera del Rimini

Termina con una vittoria il precampionato del Victor San Marino. La squadra di Stefano Cassani ha battuto per 3-0 la Pimavera del Rimini al campo di Rivazzurra. In gol per i titani l’attaccante Alessandro Mantovani, il vice capitano Antonio De Queiroz e il capitano Alex Ambrosini. Il divario a livello di gol sarebbe potuto essere più ampio per il Victor San Marino, ma la traversa ha negato per ben tre volte la gloria e la gioia personali al centrocampista Lorenzo Lombardi, al difensore Alessandro Monaco e all’attaccante Nicholas Marra. Domenica si gioca la prima giornata di campionato, alle 16.30 ad Acquaviva, la sfida con il Russi.