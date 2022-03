Il Victor San Marino chiamato a vincere contro il Cotignola

Il pari con il Tropical Coriano ha rallentato, non fermato, la corsa del Victor San Marino. Il sogno, nella stagione di esordio della nuova società del Titano può essere ancora importante. La classifica è chiara: 9 punti di vantaggio sulla zona play out sono un tesoretto non di poco conto a sei giornate dalla fine della stagione. Molti i dieci punti dalla Fya Riccione, squadra che come il Victor detiene il record di minor ko, appena 2. La differenza tra le due squadre l'hanno fatta i tanti pareggi. La trasferta di Cotignola può essere il giusto carburante per dare la spinta alla sprint finale nel campionato di eccellenza, che passa anche per lo scontro proprio contro la capolista. Il capitolo Fya Riccione è però sotto la data del 26 marzo, gara che si anticipo. Il presente dice Cotignola, partita da non sbagliare per portare casa la vittoria.

Nel servizio l'intervista con Antonio De Queiroz - difensore Victor San Marino