SERIE D Il Victor San Marino chiede il rinvio della partita con il Fanfulla Saranno tre i giocatori del Victor convocati: due in Nazionale Maggiore e uno con l'under 21. La partita con il Fanfulla programmata per il 10 settembre verrà recuperata mercoledì 20 dello stesso mese.

Il Victor San Marino ha fatto richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti di rinvio della partita con il Fanfulla programmata per domenica 10 settembre e valida per la prima giornata del Campionato di Serie D Girone D, in quanto saranno tre i giocatori convocati dalla Nazionale sammarinese: due nella maggiore e uno in Under 21. La società biancoazzurra ha già comunicato alla società lombarda la volontà di esercitare il diritto di rinvio come avviene in questi casi e la partita si recupererà mercoledì 20 settembre con orario da stabilire. Il debutto in Serie D del Victor San Marino slitta così al 17 settembre in trasferta a Pistoia. Si attende solo l'ok al rinvio della LND.

