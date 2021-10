ECCELLENZA GIRONE C Il Victor San Marino comincia un tour de force di 4 partite in 14 giorni Tre turni di campionato (compreso il recupero con il Del Duca e uno di Coppa italia nei prossimi 14 giorni per il Victor

Sesta giornata del campionato di Eccellenza Girone C domani ore 15.30 all'Acquaviva Stadium il Victor San Marino affronta il Futball Cava Ronco. Per il tecnico biancoazzurro Gianni D'Amore unico indisponibile il difensore Pedrazzini. Torna in gruppo, ma probabilmente non verrà rischiato subito l'esterno sinistro della difesa Boccioletti. La novità più importante è rappresentata dall'inserimento del nuovo attaccante il rumeno Voinea. D'Amore gli ha già comunicato che comincerà la sua avventura al Victor San Marino partendo dalla panchina contro il Cava Ronco. Il Victor San Marino si prepara ad un intenso tour de force; domani la gara di campionato con il Cava Ronco (7 punti in classifica in 5 giornate) mercoledì Coppa Italia con il Tropical Coriano. Caso raro, a distanza di tre giorni Tropica Coriano e Victor San Marino saranno ancora avversarie per la settima di campionato, poi mercoledì 27 il recupero con il Del Duca Grama ore 15.30 a Castiglione di Ravenna. Ovviamente lo staff tecnico del Victor San Marino penserà ad una gara alla volta a cominciare da quella di domani pomeriggio.

