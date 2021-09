ECCELLENZA Il Victor San Marino è pronto al debutto

La rifinitura questa mattina a Domagnano e poi la storica prima per il Victor San Marino domani che debutta nel campionato di Eccellenza con un viaggio a Sant'Alberto a sfidare l'Alfonsine. I ravennati, profondamente rinnovati, sono frequentatori abituali della categoria e seppure la partita non si giochi al Brigata Cremona di Alfonsine, c'è più di una insidia per i Titani. Che però partono con il pieno di entusiasmo. Tutta la rosa a disposizione del tecnico d'amore che parte dal capitano Barone e dalle sue buone sensazioni.

Nel servizio l'intervista al Direttore Sportivo Gianluca Bollini e al capitano Mario Barone.

