La San Marino RTV e il Victor San Marino hanno raggiunto un accordo per la trasmissione delle partite della squadra sammarinese che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza. Tutte le partite casalinghe, che si giocheranno allo stadio di Acquaviva, saranno trasmesse in diretta su RTV SPORT, sul portale internet e sulla pagina Facebook dell'emittente di stato. In differita, la domenica alle 21.30, le gare che si giocheranno in trasferta.