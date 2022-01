Il Victor San Marino in udienza dalla Reggenza In attesa del ritorno in campo - in programma il 6 febbraio - i biancazzurri sono stati ricevuti a Palazzo.

In attesa del ritorno in campo, il Victor San Marino è andato a Palazzo, ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. Un “in bocca al lupo” in vista del prosieguo della stagione nel campionato d'Eccellenza, dove la neonata società, recita il discorso reggenziale, “è tornata a portare il nome del nostro Paese con grande orgoglio e fierezza”. Tre casacche n°10 per i Capi di Stato e per il Segretario allo Sport Lonfernini il regalo dei biancazzurri, presenti con una folta delegazione fatta di calciatori, staff tecnico e dirigenti.

Fermo dal 19 dicembre causa pandemia, salvo ulteriori rinvii il Victor riprenderà il 6 febbraio, in casa, col Classe. La rincorsa al complicato sogno promozione riparte dal 6° posto attuale, con una rosa che, spiega il presidente Della Balda, non avrà ulteriori innesti.

