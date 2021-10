ECCELLENZA Il Victor San Marino non sfonda, col Tropical è 0-0 Al Grandi viene fuori una partita anonima, come l'attuale classifica dei biancazzurri.

C'è il sole al posto della luna, per il resto è tutto come mercoledì sera: il Victor San Marino comanda il gioco ma non riesce proprio a concretizzare e il Tropical Coriano strappa lo 0-0. Con questa, tra campionato e coppa, sono tre partite senza gol fatti, e la piega della stagione si fa sempre più anonima: con la Fya Riccione a +12 i discorsi sulla corsa al primato sono attualmente improponibili, con la classifica che dice 9° posto.

[Banner_Google_ADS]

San Marino comanda fin dalle prime battute ma l'unica, vera occasione del primo tempo è un angolo dritto in porta di Barone, Pollini smanaccia e Perazzini anticipa Pedrazzini in rovesciata. Il resto è tanta spinta e poca resa, così come poco succede sull'altro fronte. Fabbri per Rivi che tenta l'acrobazia senza inquadrare, mentre sull'errore di Boccioletti è lo stesso Rivi a incanalare Vitaioli, la cui incrociata in libertà non spaventa Pazzini.

È questo il massimo di un Tropical che nella ripresa è praticamente nullo, anche se pure il Victor si riassume in fretta. L'occasionissima di giornata arriva al 79°: contatto in area Morelli-Galassi, si prosegue e sul tiro senza pretese di Zabre De Luigi anticipa Pollini, con la traversa a salvarlo dal clamoroso autogol. Infine, in pieno recupero, punizione di Pancotti sulla quale Prandelli va due volte di testa senza riuscire a far danni, sintesi definitiva delle difficoltà offensive di un Victor sempre più ancorato a metà classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: