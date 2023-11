Il Victor San Marino ospita l'Aglianese, nell'ultima delle cinque sfide in 15 giorni

Cominciamo dal grande gesto di fair play. La società biancoazzurra è andata incontro alle esigenze dell'Aglianese trovando ai nero/verdi un campo su cui allenarsi visti i notevoli disagi nelle zone colpite dall'alluvione. La squadra di Ivan Maraia ha viaggiato ieri mattina verso Rimini dove alloggerà e si è allenata a Longiano, campo della Cocif, procurato dal Victor.

Quella di domani ad Acquaviva ore 14.30 è la quinta partita in 15 giorni del Victor contro una squadra, l'Aglianese - inutile nasconderlo - partita con grandi aspettative visto l'organico. La classifica resta corta e ancora tutto è rimediabilissimo, ma la partenza dei toscani è stata tutt'altro che esaltante con 11 punti a – 8 dalla vetta.

Cassani continua a gettare acqua sul fuoco cercando di mantenere il focus sul vero obiettivo stagionale, ma è chiaro che i complimenti fanno piacere, soprattutto se arrivano da un giocatore come Nicholas D'Este che di lui ha detto in una recente dichiarazione: “È un allenatore bravissimo, capace di far giocare bene la squadra”.

La formazione: Cassani deve fare i conti anche con un virus intestinale che ha colpito diversi giocatori. Dopo essere stato assente per un paio di partite dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Lorenzo Lazzari. Arbitra Luigi Scicolone di San Donà di Piace. Si gioca domani ad Acquaviva ore 14.30.