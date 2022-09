Il Victor San Marino riceve il Medicina

Il primo dato riguarda le reti subite. Il Victor San Marino è riuscito a tenere inviolata la propria porta nelle tre gare ufficiali giocate, due di campionato e una di Coppa Minetti. Un fattore non di poco conto per una squadra che ha obiettivi importanti. Numeri alla mano, dopo due giornate sono solo Victor San Marino e Sampaimola a non avere incassato reti. La stagione dei Titani è partita bene e con il giusto entusiasmo. La settimana ha portato il passaggio del turno in coppa dopo i calci di rigore e domani ad Acquaviva i biancoazzurri vanno alla ricerca del quarto risultato utile di fila, il terzo del campionato, per dare quella continuità che rappresenta un aspetto molto importante nella seconda stagione di vita della società del presidente Della Balda. Nel campionato di eccellenza, spesso, partire bene è risultato molto importante, soprattutto quando la stagione entrerà nel vivo e si aggiungeranno anche gli impegni infrasettimanali, sono cinque i turni previsti.

Stagione lunga, quindi fondamentale fare bene anche domani quando sul Titano salirà il Medicina Fossatone. La squadra del tecnico Giangiacomo Geraci è reduce dal passaggio del turno di Coppa contro il Sampaimola che a San Marino verrà con l'obiettivo di fare risultato sapendo che “a livello di budget, il Victor, è la più forte del campionato”, come si legge nella pagina ufficiale social del club. Le vittorie contro Russi e Comacchiese del Victor restano un ottimo punto di partenza per la squadra di Stefano Cassani. Tutti a disposizione, ad eccezione del centrocampista Kamara, impegnato con la nazionale della Sierra Leone. Contro il Medicina confermato il modulo 3-4-2-1. Giornata interessante anche per le altre due squadre a punteggio pieno. Il Castenaso riceve la Savignanese, il Sampaimola, il Cava Ronco. Ad Acquaviva si gioca alle 15:30.