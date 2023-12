SERIE D GIRONE D Il Victor San Marino saluterà il 2023 con l'amichevole di Russi La squadra ha ripreso gli allenamenti e domani mattina alle 10.30 a Russi l'ultima sfida dell'anno

Mercoledì 27 la ripresa, ieri e oggi, doppia seduta di allenamento, domani mattina ore 10.30 l'amichevole contro il Russi, ultima sfida del 2023 per il Victor San Marino. Sia Stefano Cassani che il tecnico del Russi Roberto Rossi hanno deciso di affrontare questa sgambata mattutina per poi lasciare due giorni e mezzo di libertà in vista delle festività di chiusura ed inizio anno.

I biancoazzurri si ritroveranno il 2 gennaio per la ripresa definitiva in vista dell'inizio del girone di ritorno, quando il Victor è atteso dalla trasferta di Lodi contro il Fanfulla di domenica 7 gennaio. La squadra sta bene, allenamenti a parte solo per il centrocampista della Nazionale Lorenzo Lazzari che sta recuperando da noie muscolari. Ha una gran voglia di accorciare i tempi di recupero Nicholas D'Este che ha già intrapreso il percorso di avvicinamento al rientro in gruppo. Difficile fare previsioni, la miglior ipotesi è che D'Este possa tornare disponibile per la trasferta di Parma contro il Lentigione di domenica 21 gennaio.

In questi giorni il Presidente Luca Della Balda è stato bloccato dall'influenza. Rinviati tutti i colloqui con possibili nuovi soci che il numero uno del Victor aveva in agenda. Dopo le recenti delusioni con teorici azionisti che mai hanno concretizzato le loro intenzioni, il Presidente si siederà nel suo ufficio solo con imprenditori realmente interessati a dare una mano a questa società. Nessuno ha intenzione di mollare la presa.

Della Balda ha sempre detto che il Victor San Marino non sarà una meteora, si sta lavorando alacremente per dare futuro e continuità qualunque sia la categoria. Il DS Gianluca Bollini ha ricevuto l'ok per tesserare un attaccante per sostituire Manara. Con il mercato chiuso il 22 dicembre, si tratterà di uno svincolato o di un giocatore che chiederà lo svincolo alla propria società entro il 5 gennaio. Cassani dovrebbe avere a disposizione il nuovo attaccante per la prima trasferta del 2024.

