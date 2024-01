SERIE D GIRONE D Il Victor San Marino si conferma cinico e vincente Il Victor San Marino comincia con una vittoria il 2024. Sfiora il gol al debutto Marco Villanova

Ottavo 1-0 in 18 giornate, decimo clean sheat (porta inviolata), quella che ormai risulta una consuetudine prosegue anche nel primo turno dell'anno. Il Victor vince a Lodi grazie ad ottimo primo tempo, un gran bel gol di quello che appena arrivato sul Titano era un semplice ragazzotto, ed oggi è uno dei difensori centrali, classe 2004, sarà un under anche il prossimo anno, più cercati della categoria: Matteo Onofri. Con De Queiroz e De Santis forma un trio molto ben assortito, capace di difendere e offendere, non è un caso che siano proprio il brasiliano e l'ex Savignanese a confezionare il gol da tre punti.

I tre centrali titolari hanno già realizzato 5 dei 23 gol totali realizzati fino a qui dai Titani. In attesa del ritorno di Nicholas D'Este, lo stesso Cassani ha confermato che procede molto bene il recupero del centroavanti che dovrebbe unirsi al gruppo tra una settimana, c'è un Marco Villanova in più. Ieri un quarto d'ora per lui con quasi gol al debutto, la sfera è uscita davvero di un soffio. L'ex San Marino Calcio conosce bene l'ambiente, giocatore di qualità che può occupare più ruoli nel settore offensivo: può fare la prima o la seconda punta, può iniziare sotto punta o può partire dall'esterno. Oggi, oltre ad avere ritrovato la maglia biancoazzura, Villanova 33 anni il prossimo 4 giugno, è anche un padre felice

Nel video l'intervista all'attaccante del Victor Marco Villanova

