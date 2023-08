SERIE D Il Victor San Marino si presenta e guarda alla stagione con fiducia La società svela obiettivi, maglie e rosa, in vista dell'esordio in Serie D

La nuova stagione del Victor San Marino parte dal World Trade Center di Dogana. Martedì sera, la società si è presentata al pubblico, in vista della prima, storica partecipazione al campionato di Serie D, svelando rosa, divise da gioco, squadra juniores e obiettivi dell'annata che verrà. Diversi giovani da far crescere, nuovi giocatori che hanno già esperienza nella categoria e il confermato nucleo di calciatori che era stato alla base della promozione dall'Eccellenza: così la squadra sammarinese arriva alla stagione, che partirà domenica con la sfida all'Imolese nel primo turno di Coppa Italia Serie D. Intanto prosegue anche la campagna abbonamenti per la nuova stagione, “Cuore Matto, Cuore biancoazzurro”, un omaggio a Little Tony e al suo più grande successo, Cuore Matto, con il club che è per altro al lavoro per rendere la canzone l'inno ufficiale del Victor San Marino. Tra gli ospiti d'onore della serata, c'era anche Cristiana Ciacci, figlia del cantante, che si è detta felice e orgogliosa dell'iniziativa.

