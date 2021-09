Il Victor San Marino si presenta: entusiasmo, carica e ambizioni pilastri della prima stagione

Presentazione della Victor San Marino

Tanti gli ospiti intervenuti tra cui i medagliati olimpici Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, il Presidente del Cons Gian Primo Giardi. Il Presidente del San Marino Baseball Campione d'Italia Mauro Fiorini. L'ex Patron del San Marino Calcio Germano De Biagi, e i dirigenti Antonello Sammarco e Oreste Pelliccioni. Gli ex giocatori William Guerra, Roberto Di Maio, Gian Luca Vivan. L'ex CT della Nazionale Pier Angelo Manzaroli, l'attuale CT dell'Under 21 Fabrizio Costantini. L'ex tecnico di Folgore, Libertas e Fiorita Nicola Berardi. L'ex attaccante sammarinese di Bologna, Milan e Parma Marco Macina

"L'importante è esserci" sostengono i dirigenti- che hanno riportato in vita una storia interrotta per un solo anno dopo 60 consecutivi. Presente il Patron Germano De Biagi, ideale passaggio di consegne tra colui che ha guidato il San Marino Calcio per 30 anni e il nuovo Presidente Luca Della Balda. Ma quello che ha stupito più in generale è stata la grande partecipazione, tanti gli ex dirigenti, giocatori che non solo voluti mancare alla rinascita biancoazzurra. Si respira già entusiasmo attorno a questa giovanissima squadra che ha il non facile compito di riportare il San Marino nel calcio professionistico. Il Presidente Luca Della Balda è riuscito in poco tempo ad allestire una società credibile tutta sammarinese e che soprattutto non si nasconde. “Se indossi questa maglia partendo da un campionato di Eccellenza non puoi pensare di salvarti ma devi puntare subito a vincere – dichiara il numero 1 del Victor San Marino -” Esserci è già importante considerando il momento generale, ma il vero obiettivo sarà dare continuità al progetto. Il Victor San Marino è una squadra ben allestita dal Ds Gian Luca Bollini, dilettantistica ma che deve ragionare da professionista.









Uno staff tecnico che prevede 5 persone: l'allenatore Gianni D'Amore, il vice Ceramicola, il preparatore dei portieri Pierini, l'atletico Tomasini e il fisioterapista Zanotti e che prevede anche la supervisione dell'ex CT Giampaolo Mazza può solo pensare in grande. Difficilmente si trova questo spiegamento di forze anche in Serie D figuriamoci in Eccellenza. 24 i giocatori in rosa, tre i sammarinesi si tratta dei difensori Thomas Rosti e Filippo Santi e dell'attaccante Samuel Pancotti. Responsabilità per Mario Barone centrocampista e Capitano di questa formazione che inizierà il campionato domenica ore 15.30 in trasferta contro l'Alfonsine.

Nel video l'intervista a Luca Della Balda, Presidente Victor San Marino