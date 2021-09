COPPA ITALIA Il Victor San Marino va a Fratta Terme per la coppa Si gioca alle 20:30, in gara secca. Ancora fuori Boccioletti e Gaudenzi, rientra Argenziano.

Mantenuta l'imbattibilità – seppur con qualche difficoltà di troppo – il Victor San Marino si rituffa in Coppa Italia. Stavolta si va sul campo del Fratta Terme, 1 punto nelle prime due giornate del campionato di Promozione e qualificatosi al secondo turno di coppa battendo 3-2 ai supplementari il Gatteo. Dunque un altro avversario di categoria inferiore per il Victor, per quanto il risicato successo sul Pietracuta – superato solo con un rigore nel finale – imponga la guardia alta. Ancora assenti gli infortunati Boccioletti – che ha saltato la Valsanterno per un problema al flessore – e Gaudenzi, ko alla prima con l'Alfonsine. Rientra invece Argenziano, che ha smaltito l'attacco influenzale. Si riparte dalla prova a due facce di domenica: pessimi i primi 25', buono il resto della gara, per quanto non sufficiente per restare a punteggio pieno. Tra le chiavi di volta del cambio di passo anche l'esordio dell'ultimo arrivato in casa Victor, il trequartista Thomas Sapori, ex Santarcangelo, Marignanese e Fermana e reduce da una stagione nel campionato sammarinese con La Fiorita. Arrivato settimana scorsa e subito gettato nella mischia da D'Amore, che l'ha inserito sul finire di primo tempo, per scelta tecnica, al posto di Zabre.

