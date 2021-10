MERCATO Il Victor si rinforza con un altro attaccante, arriva Petrisor Voinea Si tratta di una prima punta classe 1990 va a rinforzare una squadra che vuole recitare un ruolo di protagonista nel campionato di Eccellenza

Il Victor si rinforza con un altro attaccante, arriva Petrisor Voinea.

Il DS del Victor San Marino Bollini ha rinforzato ulteriormente la squadra di Gianni D'Amore con l'ingaggio di Petrisor Voinea attaccante rumeno del 1990. Nella sua carriera diversi campionati di Serie D con Sambenedettese e Recanatese. 56 presenze e 15 gol. Per lui anche serie C con la Sangiustese 18 presenze 8 gol. L'ultima stagione ha giocato in Arabia Saudita l'FC Afif con Senastian Giovinco dove in 18 presenze ha collezionato 11 reti e 6 assist. Per D'Amore un attaccante di caratura pronto a dare una mano ad una squadra che vuole stare al vertice.

La presentazione su youtube

