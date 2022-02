Il Victor si spegne presto, la Del Duca strappa l'1-1

Il Victor San Marino dimentica di giocare la ripresa e la Del Duca Grama ne approfitta per portare a casa un 1-1 che, a conti fatti, le va pure stretto. Avanti al 37° col primo gol biancazzurro di Ambrosini, al rientro dagli spogliatoi la squadra di D'Amore sparisce dal campo e lascia il pallino del gioco ai ravennati, che impattano al 67° con Protino (ex di Fiorentino e Juvenes) e sfiorano più volte il sorpasso. Il Victor scende così al 5° posto, staccato dal Cava Ronco e superato dal Diegaro, e perde l'occasione per accorciare sensibilmente sulla Fya Riccione, oggi di riposo e lontana 11 punti.