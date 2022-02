ECCELLENZA Il Victor si spegne presto, la Del Duca strappa l'1-1 Avanti nel primo tempo con Ambrosini, i biancazzurri spariscono nella ripresa e lasciano campo ai ravennati, che impattano con Protino e sfiorano più volte il sorpasso.

Il Victor San Marino punta il tris di vittorie in fila ma si dimentica di giocare la ripresa, così la Del Duca Grama prende fiducia e acciuffa un 1-1 che, a conti fatti, le sta stretto. Va al vento dunque la grande occasione per accorciare sulla Fya Riccione, oggi di riposo e ora lontana 11 punti. Non basta la prima rete in biancazzurro di Ambrosini, in una partita che, come non bastasse, lascia anche gli infortuni di Carrer (il più preoccupante) e Gaudenzi.

[Banner_Google_ADS]

1' e Pedrazzini recupera su Protino e lancia per il volante a lato di Ambrosini, eppure, nonostante le premesse, lo spettacolo latita. La Del Duca si riassume nel servizio di Mantovani per l'incrociata di Maretti, facilmente bloccato da Pazzini. E pure il Victor non crea più di tanto: per aprire i giochi ci vuole l'errore di Borgini, che svirgola l'innocua sventagliata di Michelucci e regala ad Ambrosini un pallone che va solo spedito in rete. Nell'occasione nulla da fare per Sarini, attento, in chiusura, sulla punizione da lontano di Santoni.

E con la ripresa ancora Michelucci e Santoni a imbeccare Ambrosini, fermato al dunque nella morsa tra Colombo e Marra. Intanto però la Del Duca alza sempre più il baricentro, forte di un trio d'attacco che cresce di convinzione e coinvolto in toto nell'azione del pari. Mantovani – il più in palla – porta a spasso Pedrazzini e va a rimorchio per Marra, il cui tiro rimbalza su Greco e diventa un assist perfetto per la stoccata di Protino. San Marino non reagisce allo schiaffo e diventa quasi un assolo ospite: Protino per la botta dalla mezzaluna di Battiloro, palla appena fuori. E 30” dopo è fuori di niente anche il colpo di testa di Protino, servito da Mantovani. Infine il filtrante di Cassani sorprende l'esordiente Guglielmi e incanala ancora Protino, il diagonale dell'ex Juvenes sorvola la traversa. Il Victor ha la palla del riscatto quando Michelucci si smarca triangolando con Sapori, la ciabattata sul fondo che segue è il sunto perfetto di un pomeriggio amaro.



I più letti della settimana: