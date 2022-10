Il Victor suona la nona sinfonia

Nona vittoria consecutiva per il Victor San Marino che supera in rimonta un coriaceo Cattolica. Primo tempo equilibrato che termina sullo 0 a 0. La sfida di accende nella ripresa. Ospiti in vantaggio con il rigore di Bardeggia. La reazione dei Titani è veemente. Sale in cattedra Tosi che pareggia con un bel destro da centro area e poi firma il sorpasso con una punizione che sorprende il portiere Del Prete. A cinque minuti dal termine, Monaco di testa mette il sigillo sulla vittoria del Victor che batte il Cattolica per 3 a 1.