Il Victor va dal Sanpaimola, tanti recuperi per D'Amore

Trovati i risultati – due vittorie e il pari con la capolista – e i gol – 4, nell'ultima casalinga – il Victor San Marino punta a cavalcare il rinnovato entusiasmo che circonda l'ambiente. Un po' quello che fa l'avversario di turno, il Sanpaimola. Una squadra che, battendo la corazzata Russi, ha avviato una striscia di 4 successi e un pari, passando dalla zona retrocessione alla metà classifica, tre punti sotto i biancazzurri.

Per la trasferta di Conselice, D'Amore recupera De Queiroz, che ha scontato la squalifica, e i nazionali U21 Rosti e Pancotti. E poi c'è il bollettino degli infortunati, che presenta aggiornamenti sia positivi che negativi: "Sia Boccioletti che Pastorelli tornano a disposizione - spiega il tecnico del Victor - sono convocati e li abbiamo rimessi in gruppo. Per Barone ci vorrà ancora qualche altro giorno. Non sarà della partita Pedrazzini, ha avuto un problemino in settimana e non ci sembra il caso di rischiarlo, visto che sono rientrati tutti: le alternative ci sono, quindi lo lasciamo riposare".