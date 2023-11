Il Victor vola, batte il Progresso e mantiene inviolata la propria porta Sabba su rigore e D’Este nel finale di primo tempo per la vittoria 2-0 sul Progresso

Non convocati Lattarulo e Morelli per noie muscolari, Cassani si inventa il doppio play a centrocampo con Sabba e Sami Brando insieme dall’inizio e sarà un esperimento riuscitissimo. Subito Victor, punizione Sabba, con i pugni Bizzini, Bertolotti sulla respinta calcia alto. Grande giocata dell’italo albanese Sollaku, suggerimento per Haruna, conclusione deviata in angolo. Occasione Progresso quando da posizione defilata Baccolini fa partire il tiro, Pazzini grande respinta.

Minuto 26 Haruna lanciato a rete atterrato per l’arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore del quale si incarica il capitano Enrico Sabba. Intuisce Bizzini ma la sfera si insacca e Victor in vantaggio. Nel finale di tempo tripla conclusione Victor la prima di Bertolotti la seconda di Haruna, la terza di Nicholas D’Este è vincente. Sesto gol in campionato per il centroavanti biancoazzurro. E c’è grande apprensione per lui quando cade solo a terra e dopo pochi minuti è costretto ad uscire. Problema ad un ginocchio che verrà valutato, ma sembra solo una forte contusione.

Il Progresso produce lo sforzo per poterla riaprire: Barbieri gira sull’esterno della rete. Rientra dopo l’infortunio Carlini, buona la preparazione alla conclusione difetta la mira. Poco dopo la mezz’ora la doppia parata di Pazzini significa ipoteca sull’ennesimo clean sheet . Allo stadio comunale di Castel Maggiore Bologna. Victor San Marino batte Progresso 2-0.

