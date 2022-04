FUTSAL Impresa Osimani: la sua Futsal Cesena è in semifinale di Coppa Italia

Impresa Osimani: la sua Futsal Cesena è in semifinale di Coppa Italia.

In attesa di guidare la Nazionale sammarinese nelle prossime qualificazioni mondiali, il Ct Roberto Osimani si regala un'impresa con la sua squadra di club. La Futsal Cesena battendo 3-1 il Città di Palermo si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia. Oggi i bianconeri sfideranno lo Sporting Hornets per l'accesso alla finalissima.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: