CONFERENCE LEAGUE Impresa Tre Fiori, la squadra di Andy Selva vince in Lussemburgo Con una rete all'85' del neo entrato Nunez Mastroianni i gialloblu centrato la prima vittoria di un club sammarinese in trasferta. Giovedì prossima il ritorno al San Marino Stadium.

Il Tre Fiori stupisce ancora in Europa. Dopo la storica qualificazione in Europa League nel 2018, la squadra del Castello di Fiorentino, debutta in Conference League con una bella vittoria in Lussemburgo contro il Fola Esch. Andy Selva all'esordio internazionale sulla panchina di un club parte vincendo la gara di andata per 1-0 grazie alla rete firmata da Nunez Mastroianni al minuto 85. In 22 anni di partecipazioni alle Coppe Europee è la prima volta che un club sammarinese vince in trasferta. Tra sette giorni la gara di ritorno al San Marino Stadium, con il Tre Fiori che può sognare un'altra grande impresa.

