Stefano Podeschi è stato designato come Osservatore Arbitrale in occasione della gara di andata dei play off di Champions League tra Benfica e PSV Eindhoven. La gara si giocherà allo Estàdio da Luz domani e sarà diretta da Felix Brych, fischietto tedesco che ha diretto recentemente la sfida tra Italia e Spagna agli Europei e al quale San Marino è legato per aver diretto la storica sfida contro l'Estonia terminata 0-0 del 2014.