In campo con Pino Lorenzo

Allenamento per il settore di base della Serenissima con la presenza di Pino Lorenzo, ex attaccante di Sampdoria, Bologna e Cesena ed ora allenatore della squadra giovanile, femminile del Cesena. Un pomeriggio di puro divertimento a Domagnano, con le indicazioni ed i suggerimenti di un ex calciatore, capace di realizzare in carriera oltre 100 gol tra i professionisti.