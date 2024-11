In campo per l'andata dei quarti di finale: tocca a La Fiorita campione in carica

La Coppa Titano entra nel vivo. Questa sera si gioca l'andata dei quarti di finale e farà il suo esordio La Fiorita, detentrice in carica del trofeo più antico del calcio sammarinese. A Domagnano – ore 20.45 - i gialloblu se la vedranno contro la Juvenes/Dogana: non ci sono ancora precedenti in questa stagione ma – numeri alla mano, guardando il campionato – i favori del pronostico pendono dalla parte di Montegiardino, che dovrà rinunciare ad Affonso. I ragazzi di Achille Fabbri però ripartiranno dall'ottimo doppio confronto negli ottavi: due vittorie contro il Fiorentino, senza concedere reti. Ha avuto la meglio del Pennarossa, invece, il Faetano di Adrian Ricchiuti che si è regalato la Virtus ai quarti. Anche in questo caso partono meglio i neroverdi, davanti a tutti in campionato e finalista delle ultime due edizioni di Coppa. Non ci sarà Buonocunto, squalificato. Occhio a possibili sorprese con il Faetano in un buon momento di forma.

Sul filo dell'equilibrio le altre due sfide. A Dogana in programma Folgore-Tre Penne, con le due squadre che si sono affrontate già nel weekend. 1-1 a testimonianza di una partita senza grandi favoriti. Falciano sta stupendo in questa prima parte di stagione, Città arranca in campionato ma in Coppa ne ha segnati 10 in due partite al Cailungo. Proprio questa competizione può essere l'obiettivo principale per consentire a Nicola Berardi e i suoi ragazzi di raggiungere l'Europa. Primo round anche tra San Giovanni e Tre Fiori: i rossoneri sono galvanizzati dopo il colpaccio contro il Cosmos, i gialloblu hanno ripreso a correre vincendo tutte le partite giocate a novembre. Probabile che la qualificazione si deciderà al ritorno, calendarizzato per il prossimo 11 dicembre.