In Champions sarà Tre Fiori-Linfield, Leoni: "Difficile ma meglio del Kosovo"

L'urna di Nyon ha dato il suo verdetto: il Tre Fiori affronterà il Linfield nella semifinale del mini-girone preliminare di Champions League. Per la formazione di Matteo Cecchetti – che rappresenterà San Marino nell'Europa dei grandi - sarà la prima assoluta contro i campioni dell'Irlanda del Nord. Un sorteggio che soddisfa il responsabile tecnico dei gialloblu, Giorgio Leoni.

Linfield novità per il Tre Fiori ma non per il calcio sammarinese. Nella Champions League 2017/2018, infatti, La Fiorita ha incrociato i 53 volte campioni nordirlandesi in un doppio confronto sfiorando l'impresa: 1-0 a Belfast e 0-0 a Serravalle. Cercheranno di fare ancora meglio i gialloblu nella prima semifinale dell'8 agosto – l'altra vedrà sfidarsi i rappresentanti di Kosovo e Andorra – per poi, si spera, giocarsi il tutto per tutto nella finale dell'11. Il Tre Fiori è pronto a far la voce grossa.

