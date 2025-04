CALCIO GIOVANILE In collaborazione con la Disney riparte UEFA Playmakers Il progetto in collaborazione con la Disney e le federazioni affiliate ruota attorno al cartone animato Oceania.

Si è aperta oggi l'edizione 2025 del progetto UEFA Playmakers con il primo appuntamento allo stadio Ezio Conti di Dogana. L'evento organizzato dalla UEFA con la collaborazione della Disney e delle federazioni affiliate, si propone di far giocare e divertire le bambine tra i 3 e gli 8 anni. In ogni incontro viene raccontato un capitolo di storia di un cartone animato. Quest'anno è stato scelto quello di Oceania. Inoltre sono organizzate tante sfide, create su misura in base alla storia raccontata, che permettono di vivere alle bambine divertentissimi momenti di gioco, sviluppare schemi motori di base, fare nuove amicizie e acquisire competenze sociali. Dai dati forniti, il progetto playmakers ha coinvolto in quattro anni oltre 73 mila bambine in tutta Europa.

