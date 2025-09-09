TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:53 Tragedia al Passo delle Streghe: precipita una persona dalle mura 19:52 Inaugurata la mostra “San Marino ad Expo 2025 Osaka: Noi siamo montagne” 18:57 Commissione Riforme: la parola ai saggi 18:29 Il Premio Fair Play fa il pieno di presenze e consensi 18:14 Vuelta, vince Bernal tra le proteste pro-Palestina 17:23 Stella Paoletti: "La medaglia in coppia con mia sorella è un sogno che si avvera" 17:06 Csdl, Cdls, Usl: "Dopo le assemblee si deciderà la durata dello sciopero generale" 16:57 Miyazaki e le lucciole della pace 16:50 Allarme alla Prima Torre: una persona cade nel vuoto. Iniziato il recupero del corpo 16:44 Processo ai vertici Ausl Romagna: rinvio ad aprile
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

In diretta su RTVSport: Malta - San Marino (1-3) secondo tempo

9 set 2025
In diretta su RTVSport: Malta - San Marino (1-3) secondo tempo

Malta e San Marino si sfidano per la quarta volta nella loro storia. Cevoli conferma 8/11 dei giocatori che hanno affrontato la Bosnia. La partita si sblocca dopo 5 minuti con un tiro da fuori di Cardona. Il raddoppio dei padroni di casa al 11' con Zach Muscat che devia il tiro di Guillaumier. Al 34' il tris maltese con Paul Mbong che in velocità si presenta davanti a Colombo e lo supera. Al 43' espulsi Cardona per Malta per una gomitata ai danni di Fabbri e Filippo Berardi che probabilmente dice qualcosa di troppo all'arbitro. Allo scadere del tempo rigore concesso per fallo su Contadini. Sul dischetto si presenta Nicola Nanni che accorcia e firma il quarto gol con la maglia di San Marino in 48 presenze.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.