In diretta su RTVSport: Malta - San Marino (1-3) secondo tempo

Malta e San Marino si sfidano per la quarta volta nella loro storia. Cevoli conferma 8/11 dei giocatori che hanno affrontato la Bosnia. La partita si sblocca dopo 5 minuti con un tiro da fuori di Cardona. Il raddoppio dei padroni di casa al 11' con Zach Muscat che devia il tiro di Guillaumier. Al 34' il tris maltese con Paul Mbong che in velocità si presenta davanti a Colombo e lo supera. Al 43' espulsi Cardona per Malta per una gomitata ai danni di Fabbri e Filippo Berardi che probabilmente dice qualcosa di troppo all'arbitro. Allo scadere del tempo rigore concesso per fallo su Contadini. Sul dischetto si presenta Nicola Nanni che accorcia e firma il quarto gol con la maglia di San Marino in 48 presenze.











