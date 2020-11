UNDER 21 In Lituania per lasciare il segno, Costantini: "Noi alti e aggressivi"

Il freddo grigio di Vilinius è una costante anche il giorno del match. Esce chi può e deve lavorare, la spesa, insomma: se usi e costumi sono così diversi, ecco il virus (a cominciar dalle piazze vuote) li ha avvicinati un po'. Al resto ha pensato la rifinitura della sera. Il 4-1-4-1, marchio di fabbrica della gestione Costantini, ricomincia dai punti fermi. De Angelis in porta, Conti di lato e Cevoli centrale. E Michelotti davanti alla difesa e Ceccaroli a metà campo. Davanti il favorito è Pancotti. Non è solo la partita che chiude il biennio, ma quella che potrebbe cambiarne il senso generale. Calcio d'inizio alle 18,30 locali, le 17,30 a San Marino.

Nel video l'intervista a Fabrizio Costantini, CT Under 21.



