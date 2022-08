In partenza “Football Inclusion”, il progetto a favore di ragazzi e ragazze con disabilità cognitiva-relazionale

La Federcalcio di San Marino, in collaborazione con UEFA, punta all’abbattimento delle barriere socio-culturali entro il 2030, attraverso il progetto “Football Inclusion”. “Un calcio per tutti è possibile e la FSGC intende intraprendere un percorso che, per quanto naturale dovrebbe essere, necessiterà di impegno, fatica, dedizione e passione” – commenta Fabio Lepri, Responsabile del progetto Football Inclusion. “Tutte qualità che i nostri ragazzi possiedono. Starà a noi creare le condizioni in grado di favorire l’espressione delle loro potenzialità nell’autonomia e responsabilità possibile”.

A partire dalla stagione 2022-23 verranno realizzati due percorsi, con l’obiettivo di avvicinare al gioco del calcio ragazzi e ragazze con disabilità cognitiva-relazionale, nel rispetto dei valori di equità e uguaglianza. Le attività, in partenza a settembre, consisteranno in attività di calcio integrato e in attività di calcio inclusivo e sono rivolte a ragazzi nati tra il 2006 ed il 2017.