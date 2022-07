Incidente in bici per Marco Tura

Brutta disavventure per il presidente della FSGC Marco Tura, coinvolto nel pomeriggio di lunedì in una caduta in bicicletta lungo la strada del Marano in territorio italiano. Il presidente della Federcalcio ha riportato alcune fratture che richiederanno un periodo di convalescenza. Marco Tura è stato trasportato agli Infermi di Rimini e poi trasferito all'Ospedale di Stato, dove sono stati effettuati ulteriori accertamenti.

