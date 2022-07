POLIZIA LOCALE RICCIONE Incidente Tura: sarebbe stata individuata la vettura II presidente della FSGC sta proseguendo la convalescenza a casa dopo l'incidente in bici che lo ha visto protagonista.

Sarebbe stata individuata, grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, l'auto che ha investito il presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio Marco Tura, che stava transitando lungo la strada del Marano, in territorio italiano, in bicicletta. Il primo a fornire una indicazione, parlando di un' auto scura, era stato lo stesso investito. La Polizia Locale di Riccione, che sta conducendo l'inchiesta, dice di essere sulla buona strada e rimarca la collaborazione con le autorità sammarinesi per risalire al pirata della strada. Dopo la caduta, Marco Tura era stato trasportato all'ospedale di Rimini per poi essere trasferito a quello di Stato di San Marino. Attualmente sta proseguendo la convalescenza nella sua casa di Montegiardino.

