Incompatibilità, quote rose e mandati, tra le modifiche proposte per lo statuto della FSGC

Incompatibilità, quote rose e mandati. Sono questi alcuni dei temi al centro dell'assemblea federale della FSGC di questa sera e sui quali i dirigenti del calcio sammarinese saranno chiamati a votare per alcune modifiche dello statuto. All'assemblea parteciperanno i delegati dei 15 club, delle associazioni affiliate (arbitri, allenatori e calciatori) e sarà presieduta dal Consiglio Federale. Tra le modifiche proposte quella relativa al limite dei tre mandati.

La proposta è di prevederli solo per la carica di presidente e non per gli otto consiglieri federali. Altre modifiche e integrazioni sono quelle relative alle incompatibilità, che andranno risolte prima della presentazione della candidatura e quella che prevede la quota rosa all'interno del consiglio federale, con posizione che resterebbe vacante in caso di non elezione di una donna. Infine un'altra modifica è relativa al ruolo del delegato del CONS in occasione delle elezioni della FSGC.











