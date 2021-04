Incroci decisivi per le posizioni play off

90 minuti, per alcune decisivi per assegnare la posizione che vale l'abbinamento play off. L'ultima giornata di Campionato regala incroci interessanti per i play off. La sfida più interessante è quella a distanza tra Domagnano e Cailungo, rispettivamente impegnate con Folgore e Juvenes/Dogana. In questo caso, infatti, in palio ci sono proprio i play off con i giallorossi in questo momento dentro la fase finale, che in caso di ko contro la squadra di Falciano potrebbero dare speranza al Cailungo che domenica incontra la Juvenes/Dogana. Tre i punti di vantaggio del Domagnano che in caso di arrivo alla pari sarebbe però fuori per il ko nello scontro diretto, gara persa sul campo dai giallorossi, poi diventato 3-0 a tavolino a favore del Cailungo.

La Fiorita, Libertas, Tre Penne e Folgore sono le squadre qualificate per il secondo turno. La squadra di Montegiardino è l'unica certa anche della posizione, mentre le altre tre squadre sono in due punti e quindi potrebbe ancora cambiare qualche cosa. Tra le formazioni che affronteranno il primo turno play off, la squadra da evitare sarà il Tre Fiori, impegnato contro un Tre Penne che può ancora puntare al secondo posto. Posizione che la Libertas deve difendere contro il Fiorentino domenica, con il vantaggio di conoscere già il risultato del Tre Penne e della Folgore impegnate al sabato. Per la zona piazzamenti il San Giovanni è fermo per il riposo e quindi a rischio settimo posto con la Virtus che potrebbe, con una vittoria contro La Fiorita, migliorare la posizione nel primo turno. Stesso discorso per il Pennarossa, impegnato contro il Faetano. La squadra di Andy Selva, vincendo, e con un ko del Tre Fiori, diventerebbe la migliore del primo turno.

Una giornata dunque da seguire su San Marino RTV tra diretta radio e TV con due partite in diretta su RTVSport.

