Indiscrezioni di mercato: Simone Benedettini al Murata, Cevoli al Pennarossa

A 15 giorni dal calciomercato (inizio ufficiale 8 gennaio) per le squadre di San Marino, arrivano già le prime possibili voci. Voci che riguardano soprattutto i portieri: Simone Benedettini è molto vicino al Murata, Mirko De Angelis al Tre Fiori. L'estremo difensore della Nazionale è chiuso da Tommaso Aglietti al Cattolica San Marino ed ha collezionato, fino a questo momento, solo 4 presenze in Serie D ed una nella Coppa Italia di categoria mentre il portierino dell'Under 21, protagonista di buone prestazioni con la selezione di Fabrizio Costantini, sarebbe promesso sposo ai gialloblu di Fiorentino. De Angelis, scuola Cesena e Rimini, è in prestito al Tropical Coriano, squadra che milita nel campionato d'Eccellenza.

Alla ricerca di un portiere anche il Pennarossa dopo l'infortunio occorso ad Andrea Manzaroli. Nel frattempo, la società di Chiesanuova si è rinforzata in difesa con l'arrivo, più che probabile, di Michele Cevoli, anche lui nel giro della Nazionale di Varrella così come Manuel Battistini, ex Coriano e Libertas, cercato insistentemente dalla Virtus. Aria di ritorni in casa Tre Penne con Cesarini, Palazzi e Gasperoni pronti a dare una mano ai biancazzurri nella fase decisiva della stagione dopo le esperienze in Italia rispettivamente con Pietracuta, Marignanese e Riccione.



