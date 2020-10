Iniziati i lavori a Serravalle B: nel progetto nuovo campo e palazzetto Futsal

Da qualche giorno sono iniziati i lavori a Serravalle B. Come ha dichiarato il presidente della FSGC Marco Tura si tratta di un progetto ambizioso con un investimento superiore ai dieci milioni di euro. L'obiettivo della Federazione è creare un vero e proprio polo sportivo con un campo da calcio, affiancato da un palazzetto destinato al futsal. Il progetto si svilupperà in due fasi: la prima dedicata al palazzetto con chiusura dei lavori prevista per la primavera del 2022 e a seguire il rifacimento del campo con manto in sintetico, nuova tribuna e un area parcheggio sotterranea.