TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:13 Insulti razzisti: squalifica di 10 giornate per Alessio Ziello del San Marino Calcio 13:55 Consiglio: è scontro sul decreto per gli aiuti al settore dei veicoli 11:57 Giorgia Meloni intervistata da Fedez e Mr. Marra nel podcast "Pulp"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Insulti razzisti: squalifica di 10 giornate per Alessio Ziello del San Marino Calcio

Quattro giornate anche per Michele Marsala.

di Elia Gorini
18 mar 2026
Insulti razzisti: squalifica di 10 giornate per Alessio Ziello del San Marino Calcio

È già finito il campionato del centrocampista del San Marino Calcio Alessio Ziello. Il calciatore biancoazzurro è stato squalificato per dieci giornate "per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversari". Ziello avrebbe insultato Mamadou Gueye del Chieti, squadra contro la quale il San Marino ha giocato nell'ultimo turno di campionato.

Il centrocampista senegalese, a sua volta, è stato fermato per tre giornate "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto". Entrambi i giocatori erano stati espulsi dal direttore di gara al 86' minuto. Quattro giornate di squalifica anche per Michele Marsala del San Marino Calcio, "per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del direttore di gara".




.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.