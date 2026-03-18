Insulti razzisti: squalifica di 10 giornate per Alessio Ziello del San Marino Calcio

È già finito il campionato del centrocampista del San Marino Calcio Alessio Ziello. Il calciatore biancoazzurro è stato squalificato per dieci giornate "per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversari". Ziello avrebbe insultato Mamadou Gueye del Chieti, squadra contro la quale il San Marino ha giocato nell'ultimo turno di campionato.

Il centrocampista senegalese, a sua volta, è stato fermato per tre giornate "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto". Entrambi i giocatori erano stati espulsi dal direttore di gara al 86' minuto. Quattro giornate di squalifica anche per Michele Marsala del San Marino Calcio, "per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del direttore di gara".





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