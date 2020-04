#iomiallenoacasa, il video della Titano Academy

Io mi alleno da casa, è l'invito dei ragazzi del settore giovanile della Titano Academy in questo periodo di quarantena. C'è chi sfrutta il garage, chi si ingegna in casa. Per non parlare dei bidoni della raccolta differenziata che diventano avversari da scartare. Ecco in questo video le nostre giovani promesse.

