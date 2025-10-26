Islamaj: "Dobbiamo tenere sempre il ritmo alto" Righi: "Primo tempo male, poi siamo cresciuti"

Katriel Islamaj centrocampista Cosmos :"Siamo partiti un po' a rilento, squadra completamente nuova, siamo molto giovani però dai, piano piano stiamo dimostrando che siamo un'ottima squadra, ci possiamo giocare con chiunque. L'importante è che stiamo sempre concentrati, teniamo il ritmo alto perché abbiamo dimostrato che appena abbassiamo un pochino, facciamo fatica. Il primo tempo gestito bene da voi, nel secondo tempo i ragazzi della San Marino Academy ci hanno messo il cuore. Sì, sì, dai, direi che è più un nostro calo di attenzione, abbiamo abbassato un po', infatti appena abbassiamo noi diventiamo una squadra normale, noi siamo forti ma dobbiamo sempre tenere il ritmo alto e pedalare 90 minuti perché sennò poi facciamo fatica."

Alessandro Righi centrocampista San Marino Academy: "Il primo tempo lo abbiamo approcciato veramente malissimo, nel secondo tempo siamo entrati con una mentalità molto diversa, molto più aggressivi sul pallone e penso si sia visto comunque. Rimediato un gol, contento, però aspettiamo questi risultati, dai. È una San Marino Academy che chiaramente deve migliorare di partita in partita, soprattutto nell'atteggiamento, no? Assolutamente, sono d'accordo, dobbiamo migliorare molto l'atteggiamento, soprattutto dobbiamo dimostrare più continuità in quello che facciamo, sperando che i risultati arrivano. C'è da migliorare soprattutto anche la fase difensiva che poi riguarda un po' tutta la squadra, ovviamente. Assolutamente, soprattutto il reparto difensivo secondo me è molto da migliorare, ma nel complesso c'è un pochino tutto da migliorare.







