Italia: contro l'Olanda a Bergamo città simbolo della pandemia

In tribuna tra i mille spettatori che assisteranno all'incontro anche una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas. La sofferenza di Bergamo, onorata dagli azzurri in questa partita ufficiale con l'Olanda di Frank De Boer. L'Italia di Roberto Mancini ha inanellato qualcosa come 12 vittorie e 3 pareggi, 15 partite senza sconfitte, una striscia di tutto rispetto che nessuno ha intenzione di interrompere questa sera. Azzurri con il 4-3-3. Davanti a Donnarumma, linea a 4 con D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola. Barella, Jorginho, Verratti cerniera di centrocampo, con Pellegrini e Chiesa a supporto di Ciro Immobile.