AMICHEVOLE Italia - San Marino a Cagliari il 28 maggio L'amichevole in programma lo scorso anno era stata rinviata a causa del Covid.

Si giocherà il prossimo 28 maggio alla Sardegna Arena l'amichevole tra Italia e San Marino. La partita in programma lo scorso anno fu rinviata a causa del Covid. L'Italia di Roberto Mancini sarà in ritiro in Sardegna dal 24 maggio. L'amichevole si giocherà la settimana successiva alla finale scudetto del campionato sammarinese in programma per il 22 maggio.

