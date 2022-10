FEMMINILE Italia U19: Chiara Beccari super con una doppietta all'Ungheria L'attaccante italo-sammarinese guida le Azzurrine al successo per 2-1 contro le pari età ungheresi.

Una doppietta di Chiara Beccari permette all'Italia under 19 di battere le pari età dell'Ungheria per 2-1 nell'ultima partita del girone. Le Azzurrine del tecnico Selena Mazzantini chiudono al secondo posto il gruppo per una peggiore differenza reti rispetto alla Serbia, l'Italia era già qualificata alla seconda fase grazie al successo contro il Galles e al pari con la Serbia. Per l'attaccante del Como il girone di qualificazione si conclude con bottino di tre reti totali.

