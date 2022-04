Italia Under 19: Chiara Beccari ancora protagonista nel 3-1 all'Ungheria

Ad Abato Terme è ancora protagonista Chiara Beccari, l'attaccante sammarinese impegnata con la maglia dell'Italia under 19 nelle qualificazioni agli europei di categoria, ha segnato la rete del vantaggio nel 3-1 delle Azzurrine alle pari età dell'Ungheria. A chiudere le marcature il 3-1 della riccionese Nicole Arcangeli su calcio di rigore. Il raddoppio è stato firmato da Pfattner. La squadra del ct Enrico Sbardella tornerà in campo per l'ultima partita contro la Svizzera, con due risultati su tre per raggiungere la fase finale dell'Europeo di categoria.