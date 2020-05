CAMPIONATO Ivan Graziani: " Il campionato sammarinese è molto più competitivo di quel che si pensi" Alla sua prima stagione in Repubblica, l'attaccante della Libertas è rimasto piacevolmente sorpreso della realtà sammarinese

Una lunga carriera in serie C con le maglie di Aglianese, Cuoiocappiano, Feralpisalò e per 4 stagioni a Santarcangelo, poi anche tanta serie D con Ribelle, Ravenna e Forli. Nato a Faenza il 9 gennaio del 1982, Ivan Graziani ha segnato 141 gol in 18 stagioni.

La scorsa estate è arrivata la chiamata della Libertas. Una nuova sfida che il centravanti romagnolo ha accettato con il solito grande entusiasmo, scoprendo che il campionato sammarinese è molto più competitivo di quel che si pensi. Bene nella prima fase, con 5 vittorie ed una sola sconfitta, la Libertas è andata in calando nella seconda parte della stagione. La squadra di Borgo Maggiore, al momento sarebbe fuori dai play-off, con soli 5 punti raccolti in 8 giornate. Tempo per recuperare ce ne sarebbe ancora ma anche Ivan Graziani vede la ripartenza del campionato sammarinese, molto complicata

Nel video l'intervista via skype con Ivan Graziani

