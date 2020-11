NAZIONALI Joel Apezteguia convocato nella Nazionale Cubana Il calciatore del Tre Fiori selezionato per le qualificazioni mondiali in programma a marzo 2021

L'attaccante del Tre Fiori Joel Apezteguia è stato convocato nella Nazionale Cubana. Il calciatore gialloblu figura nell'elenco diramato dal Commissario Tecnico della Nazionale caraibica per le qualificazioni mondiali previste a marzo 2021e che comprende anche cinque giocatori impegnati in campionati esteri. Si tratta di Onel del Norwich, Corrales del Montreal, Marcel che gioca in Costarica nel Cartaginès, Cavafe con gli spagnoli del Alcorcon e appunto Joel Apezteguia del Tre Fiori.

