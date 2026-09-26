Joel Pohjanpalo: "Una grande partita per me. Con il Palermo puntiamo alla serie A"

Nel video l'intervista con Joel Pohjanpalo autore di una tripletta contro San Marino.

Una serata da ricordare per l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo che raggiunge quota 90 presenze con la Finlandia e segna la prima tripletta in Nazionale. Al microfono di San Marino RTV commenta questo momento:

"Sì, una grande partita. Tutta di squadra, 7-0. Perfetto per questa competizione e per me che ho segnato la mia prima tripletta in Nazionale"

Hai segnato la tripletta, raggiunto la cifra rotonda in Nazionale, una serata quella di San Marino da ricordare?

"Sono molto felice. Sì, una notte speciale, sono più di 20 gol con nazionale e 90 partite. Sono molto felice per queste cose. Adesso mi concentrerò per la prossima partita. Martedì in casa".

Una tripletta da dedicare a chi, anche ai tifosi del Palermo?

"Nell'ultimo anno è arrivata una contro la Carrarese e un'altra contro il Sassuolo. Questa è per me la prima tripletta con la Nazionale. Aspettiamo il ritorno con il Palermo. Aspettiamo tanti gol".

Ti trovi molto bene in Italia?

"Sì, sono molto felice. Non solo io, ma anche la mia famiglia. Palermo è una bella città, in una bella regione. La città è molto calda. Poi da giocatore è bello giocare in una grande squadra"

L'obiettivo è la Serie A con il Palermo?

"Sì, questo naturalmente non è una sorpresa".







