GIOVANILI Juniores Giovanili: il derby tra San Marino lo vince il Victor La squadra di Vittorio Pasquale supera l'Academy di Claudio Venerucci nella sfida tra juniores regionali.

Nella sesta giornata del campionato juniores regionale under 19 spiccava il derby tra il Victor San Marino e la San Marino Academy. A Gatteo Mare la squadra di Pasquale Vittorio si è imposta per 3-0 su quella di Claudio Venerucci. A decidere la sfida le reti di: Basilico, Proietti e Gramellini. Con questi tre punti il Victor San Marino sale a quota 13 in classifica a un punto da Cervia e Torresavio, mentre la San Marino Academy è penultima con 4 punti con Tropical Coriano e Forlimpopoli.

