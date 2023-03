Juniores: il Victor si sveglia tardi, l'1-1 manda in Elite il Bakia

Nello scontro diretto dell'ultima giornata il Victor juniores si sveglia solo nella ripresa e non basta per andare oltre a un 1-1 che promuove in Elite il Bakia, forte del +1 in classifica. Cesenatico la sblocca con Nava allo scadere di un primo tempo nel quale il Victor fa poco o nulla. Nella ripresa il risveglio dei Titani, che si vedono annullare il pari di La Motta per un tocco di braccio e impattano con Velotti all'81°. Amaro il forcing finale, nel quale il ribaltone da promozione sulle traverse di Cancellieri e Cavioli.